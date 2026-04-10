Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, İsrail’i “insanlık için bir lanet” olarak nitelendirdiği X platformundaki bir paylaşımı sildi.

Perşembe günü yayınlanan paylaşım İsrail'de büyük bir tepki uyandırdı. Asif, paylaşımında İsrail'i bir kanser olarak nitelendirdi ve yaptığı katliamlara dikkat çekti.

Silinen paylaşımda Asif, “İslamabad’da barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da soykırım işleniyor. Masum vatandaşlar İsrail tarafından öldürülüyor; önce Gazze, sonra İran ve şimdi de Lübnan; kan dökülmesi durmak bilmiyor. Filistin topraklarında Avrupalı Yahudilerden kurtulmak için bu kanserli devleti kuranların cehennemde yanmasını umuyor ve dua ediyorum” diye yazmıştı.

İsrailli siyasetçileri paylaşıma tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar "İsrail, 'barış için arabuluculuk' yaptığını iddia eden bir hükümetin bu bariz antisemitik iftiralarını son derece ciddiye almaktadır. Yahudi devletini “kanserli” olarak nitelemek, fiilen onun yok edilmesini talep etmek anlamına gelir.İsrail, kendi yok edilmesini hedefleyen teröristlere karşı kendini savunacaktır" açıklamasını yaptı.

Asif, bu açıklamadan saatler sonra kendi X paylaşımını sildi. İsrail ise ABD'nin baskısı ile Lübnan ile masaya oturacağını duyurdu.