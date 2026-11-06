İsrail'in Hayfa Limanı'na gitmek üzere denize açılmaya hazırlanan ve binden fazla kişiyle adeta dolup taşan dev yolcu gemisi, gelen şok bir bomba ihbarı üzerine komşu Yunanistan'da alarma yol açtı.

Panama bayraklı "Crown Iris" isimli kruvaziyer, gövdesine patlayıcı yerleştirildiği yönündeki isimsiz ihbar telefonu sonrasında acil durum protokolüyle Yunanistan'ın Siros (Syros) Adası Limanı'na çekilerek tahliye edildi.

İçerisinde 940 yolcu ve 597 mürettebatın bulunduğu öğrenilen dev gemide ihbarın ardından geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlatıldı. Özel eğitimli bomba arama köpekleri ve sahil güvenlik dalgıçlarının katıldığı ilk aramalarda herhangi bir patlayıcı ize rastlanmadı.

Ancak Yunan makamları hiçbir riski göze almayarak geminin hareketine izin vermedi ve su altı gövdesini detaylıca taramak üzere uzman dalgıç birliklerini adaya sevk etti.

Kapsamlı kontroller tamamlandıktan sonra rotasına devam etmesi beklenen gemiye yönelik bu panik dalgasının, son günlerde dünya genelinde bomba ihbarları nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kalan yolcu uçaklarının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.