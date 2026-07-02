Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kalan İsrail ekonomisine dair karamsar bir tablo ortaya koydu. İsrail yönetimi ile 2026 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamlayan IMF İcra Direktörleri Kurulu, bölgedeki sıcak çatışmaların ekonomik yansımaları nedeniyle ülkenin büyüme tahminlerini sert bir şekilde aşağı yönlü revize etti.

Fondan yapılan resmi açıklamada, yükselen bölgesel gerilimlerin İsrail ekonomisi üzerine ciddi bir gölge düşürdüğü net bir dille ifade edildi.

Yapılan yeni değerlendirmeye göre, Orta Doğu'daki çatışma dalgası öncesinde İsrail için yüzde 4,8 olarak öngörülen 2026 yılı büyüme tahmini, yüzde 3,5 seviyesine çekildi. IMF, bu sert düşüşün arkasında yılın ilk çeyreğinde yaşanan derin daralma ile yılın geri kalan dönemi için beklenen oldukça sınırlı ve zayıf toparlanma eğiliminin yattığına dikkat çekti.

Ülkenin ulusal para birimi şekelin değer kazanmasına rağmen, yükselen küresel enerji fiyatları ve üretimdeki arz kısıtları nedeniyle enflasyonun geçici olarak tırmanışa geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü, enflasyonist risklerin ise yukarı yönlü olduğu vurgulanırken, daha derin ve uzun süreli bölgesel çatışmaların en büyük küresel endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Çatışmaların yapısal ekonomik yansımalarının ve iş gücü piyasasında uzun süredir devam eden kronik sorunların orta vadeli görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğuna işaret eden IMF, İsrail hükümetine acil eylem çağrısında bulundu.

Finansal istikrarın yeniden sağlanması için mali tamponların oluşturulması, iş gücü arzı ile üretkenliğin artırılması hayati öncelikler olarak sıralandı. Devam eden çatışma ortamı sebebiyle savunma harcamalarının uzun süre yüksek kalacağı, askeri seferberlikler ve İsrailli olmayan yabancı iş gücüne erişimin kesilmesi nedeniyle de piyasadaki iş gücü açığının kritik seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

IMF, bu baskıların halihazırda belirli toplumsal gruplar arasında var olan düşük iş gücüne katılım oranlarını daha da kötüleştireceğini ve İsrail’in orta vadeli ekonomik geleceğini doğrudan tehlikeye atacağını savunuyor.