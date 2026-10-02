Beşiktaş milli aranın ardından zorlu bir fikstüre hazırlanırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi nedeniyle sıkıntılı bir sürece hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6. maçında 26 Kasım’da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile iç sahada oynaması gereken maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda kalacak. Daha önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadelenin Gürcistan'da seyircili oynanacağını duyurmuştu.

Ancak İsrail ekibi, bu durumu kabullenmeyerek itirazda bulundu. Batum’un Sarp Sınır Kapısı’na sadece 20 kilometre uzakta olduğunu ve Türklerin kimlikleriyle Gürcistan’a geçebileceklerini belirten İsrailli yöneticiler, Beşiktaş'ın iç saha avantajından sonra taraftar avantajını da elinden almak için herekte geçti. İsrail ekibi maçın yerinin değiştirilmesi ya da seyircisiz oynanması için UEFA’ya başvuruda bulundu. UEFA konuyu yeniden değerlendirecek.