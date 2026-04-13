Mehmet Emre ÖZTÜRK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik skandal ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef aldı.

ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Netanyahu, sosyal medya paylaşımında “Benim liderliğim altındaki İsrail, onlara yardım eden ve hatta Kürt vatandaşlarını katleden Erdoğan’ın aksine; İran’ın terör rejimi ve uzantılarıyla savaşmaya devam edecektir” dedi. Katz ise şunları yazdı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.”

Paylaşımının altına destek bulmak amacıyla tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyen Katz, peş peşe yanıtlar aldı. İmamoğlu, “Sana daha önce de söylemiştim:

’HADDİNİZ DEĞİL’

Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da “Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir” dedi. Yavaş ise şunları söyledi: “Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır.”