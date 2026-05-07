Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Trozena köyünde, İsrailli yatırımcıların geniş çaplı mülk edinimleri ve yerel halkın dini mekanlara erişiminin kısıtlanması adada geniş yankı uyandırdı.

Rum kesiminde yayın yapan Skala Times gazetesinin sosyal medyadaki infial ve yerel şikayetlere dayandırdığı haberine göre, İsrail bağlantılı bir şirketin köydeki konut ve arazilerin büyük bir bölümünü satın alarak bölgeyi adeta "özel mülk" ilan ettiği ileri sürülüyor.

KİLİSEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Bölge halkı, köyün tarihi simgelerinden biri olan Aziz Georgios Kilisesi'ne girişlerinin yeni sahipler tarafından engellendiğini iddia ederken, konuya ilişkin açıklama yapan bir polis memuru arazinin özel mülkiyete geçtiğini doğruladı.

Yetkililer, kilisenin mülkiyet sınırları içerisinde kalması durumunda erişim kısıtlamasının yasal olarak mümkün olabileceğini, ancak kamuya açık yolların kapatılmasının suç teşkil edeceğini vurguladı.

Ekolojistler Birliği Başkanı ve eski milletvekili George Perdikis ise durumun sadece bir mülkiyet satışı olmadığını, şirketin bölgedeki binaları yıkarak ve iş makineleriyle tarihi dokuya müdahale ederek alanı dönüştürdüğünü savundu.

TERK EDİLMİŞ TÜRK KÖYÜNE DE GÖZ DİKTİLER

Trozena köyünün bir sit alanı içerisinde yer aldığına dikkat çeken Perdikis, yetkilileri acil bir açıklama yapmaya ve demografik yapıyı tehdit eden bu süreci durdurmaya çağırdı.

Ayrıca benzer bir ilginin Baf kentindeki terk edilmiş eski bir Türk köyüne de gösterildiği belirtilirken, GKRY genelinde yabancılara yönelik bu kontrolsüz arazi satışları adanın sosyal geleceğine dair ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.

Kamuoyu, yerel yönetimin ve imar dairelerinin bu süreçteki rolüne dair kurumsal bir yanıt bekliyor.