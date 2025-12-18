Eurovision'un İsrail'i yarışmadan diskalifiye etmemesinin ardından yarışmaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Yarışmanın 2024 ve 1994 yılında birinci olan sanatçıları ödüllerini iade ederken İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda da yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Tepkilerin çoğalması ile Eurovision tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya kaldı. Bu durum üzerine Eurovision yönetimi, insanların tepkisini azaltmak için yeni kararlar aldı.

FİLİSTİN BAYRAKLARINA İZİN VERİLECEK

Artık Eurovision Şarkı Yarışması’nda yapay alkış ve önceden kaydedilmiş seyirci sesleri kullanılmayacak. Ayrıca arenaya Filistin protesto bayraklarının getirilmesine de izin verilecek. Bu kararların, İsrail’in yarışmadaki performansını zora sokacağı belirtildi.

İSRAİL'E TEPKİLER BU YIL GİZLENMİŞTİ

Bu yıl İsviçre’de yapılan finalde organizatörler, canlı yayında olumsuz tepkileri gizlemek amacıyla önceden kaydedilmiş alkış sesleri kullanmıştı. İsrailli şarkıcı Yuval Raphael’in performansı sırasında Filistin yanlısı protestocuların sahneye boya atmaya çalıştığı, provalar sırasında ise ıslıklarla performansın engellenmek istendiği bildirilmişti.

Ancak Mayıs ayında Avusturya’da düzenlenecek yarışmada bu tür müdahalelere başvurulmayacağı açıklandı. Ev sahibi yayın kuruluşu ORF, daha önce yasaklı olan yarışmaya katılmayan ülkelere ait bayraklar da dahil olmak üzere tüm resmî bayraklara izin verileceğini duyurdu.

ORF’nin yönetici yapımcısı Michael Krön, “Dünyada var olan tüm resmî bayraklara izin vereceğiz. Hiçbir şeyi yumuşatmayacağız çünkü görevimiz olayları oldukları gibi yansıtmaktır” dedi. ORF program şefi Stefanie Groiss-Horowitz ise, “Hiçbir aşamada yapay alkış kullanılmayacak” ifadelerini kullandı.

İSRAİL KARARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karar, İsrail cephesinde tepkiyle karşılandı. İsrailli yazar Hen Mazzig, uygulamanın İsrailli sanatçıların güvenliğini tehlikeye atacağını savunarak, organizatörlerin ayrımcılığı önlemeye yönelik adım atmadığını öne sürdü.