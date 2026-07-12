Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının "güvenlik önlemleri alma emri" adı altında çıkardığı askeri kararların detaylarına yer verildi.

Söz konusu emirlerin hukuki olarak toprakların mülkiyetine el konulması ya da tapu kaydının Filistinli sahiplerinden devredilmesi anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, buna karşın kararların, ağaçların ve ekinlerin sökülmesi ya da budanması yoluyla arazilerin kullanımı ve işletilmesi üzerinde geniş çaplı fiili ve yasal kısıtlamalar doğurduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu askeri emirlerin Filistinli toprak sahiplerinin arazilerini yeniden ekmesini veya buralara serbestçe erişmesini engellediği, toprakları uzun süreli güvenlik düzenlemelerine tabi tuttuğu vurgulanarak, "Toprak resmiyette sahibinin adına kayıtlı kalmaya devam etse de kişinin bunu kullanma veya yatırım yapma gücü fiilen sıfırlanıyor. Bu durum, mülkiyetin resmen devredilmesini gerektirmeyen bir tür 'işlevsel el koyma' veya 'fiili kontrol' mekanizması oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kararlar yerleşim birimleri ve askeri noktaları kapsıyor

İsrail'in bu kararları "Yahudi yerleşim birimleri, yolları, Ayrım Duvarı, kontrol noktaları ve askeri üslerin yakınındaki bölgelerde güvenlik ve askeri gereksinimleri sağlama" bahanesiyle çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak bu kararların coğrafi dağılımı ve uygulama alanları incelendiğinde, işlevlerinin geçici bir güvenlik önleminin çok ötesine geçtiği görülüyor. Bu adımlar, yerleşim birimlerinin çevresini yeniden yapılandırma, fiili kontrol alanını genişletme ve yerleşimcilerin hareket güvenliği ile varlıklarını koruma maliyetini doğrudan Filistin topraklarına ve sahiplerine yükleme aracına dönüşmüştür."

Yılın ilk yarısında geçen yılın toplamı aşıldı

Açıklamada, 2026 yılının ilk altı ayında çıkarılan askeri emirlerin, 2025 yılının tamamındaki verileri geride bıraktığı ortaya kondu.

Buna göre, İsrail makamları geçen yılın tamamında 1613 dönümlük alanı etkileyen toplam 47 "güvenlik önlemi emri" çıkarırken, 2026'nın yalnızca ilk yarısında 2 bin 93 dönümü hedef alan 49 emir yayımladı.

Bu verilerin, İsrail makamlarının söz konusu askeri emirlere başvurma hızında bariz bir artışa işaret ettiği, bu yöntemin sınırlı durumlarda kullanılan bir uygulamadan, Filistinlilere ait ağaçlık alanları yok etmeye, yerleşim birimleri ile askeri bölgelerin çevresindeki koruma çemberini genişletmeye yönelik sistematik ve yaygın bir araca dönüştüğü kaydedildi.

İsrail'in emirlerinin büyük bir kısmının yerleşimcilerin kullandığı yollar boyunca, yerleşim birimlerinin çevrelerinde ve Ayrım Duvarı'yla bağlantılı noktalarda yoğunlaştığı ifade edildi.

Tarımsal alanlar kuraklaştırılarak gasbediliyor

Heyetin raporunda öne çıkan en büyük kararlardan birinin "63/26" numaralı askeri emir olduğu belirtildi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Merda, İskaka ve Selfit bölgelerinde 164,6 dönümlük alanı hedef alan bu emirle, Ariel Yahudi yerleşim birimi çevresindeki ağaçların sökülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Arazilerin ağaçlardan arındırılmasının, yerleşim biriminin güvenlik ve görüş alanını genişlettiği, çevre Filistin köylerine yönelik kısıtlamaları artırdığı ve köyleri tarımsal uzantılarından mekansal olarak kopardığı aktarıldı.

Ağaçların sökülmesinin veya araziye erişimin engellenmesinin bölgedeki Filistin varlığını zayıflattığı, arazilerin işlenmeyen topraklara dönüşme ihtimalini artırdığı ve İsrail'in gelecekte bu tarımsal üretim eksikliğini yeni gasp kararları için bir bahane olarak kullanacağı uyarısı yapıldı.

Mülkiyet değişmiyor ancak fiili el koyma uygulanıyor

İsrail makamlarının eş zamanlı olarak yerleşimcilere hizmet eden yolları, altyapıyı ve güvenlik bölgelerini geliştirdiğine değinilen açıklamada, bu yüksek sayıdaki emirlerin ve geniş coğrafi yayılımın, resmi bir kamulaştırma ilanına gerek duyulmaksızın sahada doğrudan değişiklikler dayatmak için "esnek ve hızlı bir araç" olarak kullanıldığını gösterdiği belirtildi.

Politikanın tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "Toprak Filistinli sahiplerinin adına kayıtlı kalabilir ancak işletilmesi, erişilmesi veya yeniden ekilmesi engellenen kısıtlamalara tabi hale geliyor. Bu da mülkiyet devri olmaksızın fiili bir el koyma biçimi doğuruyor. Bu durum zamanla yolların genişletilmesi, güvenlik tesislerinin kurulması veya arazilerin fiilen yerleşim birimlerine dahil edilmesi gibi ek önlemler için bir temel oluşturacaktır." denildi.

Açıklamada, Filistinlilere ait ağaç ve tarım ürünlerinin hedef alınmasının tesadüfi veya sınırlı bir uygulama olmadığı, toprak üzerindeki kontrol sisteminin, Yahudi yerleşimin genişletilmesinin güvence altına alınmasının ve Filistin topluluklarına sunulan tarım alanlarının daraltılmasının büyüyen bir parçası haline geldiği vurgulandı.