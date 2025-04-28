Devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin 5 yıl sürecek bir ateşkesi kabul etmediği aktarıldı.

İsrailli yetkili, "Yalnızca, Hamas'ın yeniden silahlanmasına, toparlanmasına ve İsrail'e karşı savaşını sürdürmesine izin veren bir ateşkesi kabul etme ihtimalimiz yok." ifadesini kullandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinden yapılan açıklamada ise teklifin reddedilmesinin "hükümetin bir planı olmadığının bir başka kanıtı" olduğu kaydedildi.

KAN daha önce, arabulucuların, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını içeren bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

İngiliz televizyonu BBC'nin üst düzey Filistinli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın 5 ila 7 yıl sürecek bir ateşkes ve esir takası taslağı sunduğu iddia edilmişti.

SALDIRILAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı belirtildi.

Bu sürenin, hedeflenen azami tarih olduğu, "şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse" bu tarihten önce de bitebileceği kaydedildi.

Söz konusu yetkili, "mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini" savundu.

İsrail hükümetinden, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Saldırılara son verilmesi için 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ancak İsrail, ateşkesin 42 günlük ilk aşaması bittikten sonra ikinci aşamaya geçmeden 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamıştı.

O tarihten bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.