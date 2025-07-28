İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, Filistin'e destek gösterileri de devam ediyor.
Yunanistan adası Rodos'ta yaşanan olayda ise Filistin halkına destek vermek isteyen bir grup, İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" adlı kruvaziyer gemisine geçit vermedi.
Söz konusu gemi bugün öğleden sonra Rodos Limanı'na geldi. Filistin destekçileri, İsrailli turistlerin gemiden inmesini engellemek amacıyla limanda protesto gerçekleştirdi.
Yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'de ölen çocukların fotoğrafları ile eylem yaptı.
Polis, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grubu limandan uzaklaştırırken, polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede en az iki kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşıladı. Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açtı.
DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Aynı gemi 22 Temmuz'da da Siros Adası'na gitmiş ancak burada eylemcilerin tepkisi nedeniyle İsrailli yolcular gemiden inememişti. Gemi yolcularını indiremeden limandan ayrılmıştı.