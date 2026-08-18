İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim şehrindeki bir hastanenin avlusuna baskın düzenledi. Bu operasyonda içerideki Filistinli hasta ve hasta yakınlarına saldırdığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri, Arap Rehabilitasyon Derneği Hastanesi'nin avlusuna baskın düzenledi, hastaları ve hasta yakınlarını korkutarak bazılarına saldırdı" ifadelerine yer verildi.

"SAĞLIK MERKEZLERİ KORUNAN ALANLARDIR"

Açıklamada, hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik ihlaller kınandı. Sağlık merkezlerinin uluslararası hukuk kapsamında korunan alanlar olduğu vurgulandı. Sağlık kuruluşlarına baskın düzenlenmesinin, saldırılmasının veya hastalar ile sağlık personelinin tehlikeye atılmasının uluslararası sözleşme ve yasaların ciddi bir ihlali olduğu belirtildi.

Bu durumun sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve hastaların güvenli ortamda tedavi alma hakkını tehdit ettiği kaydedildi. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşlarına, tekrarlanan ihlalleri durdurmak ve hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte bölgede en az 1183 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli, 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor. Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistinlilere ve mülklerine yönelik bu yılın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı gerçekleştirildi.

Filistinliler, söz konusu saldırıların, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları doğrultusunda kurulması öngörülen bağımsız Filistin devletinin önünü tıkayacak şekilde Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.