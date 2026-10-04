İsrail, 7 Ekim 2023 saldırısının yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne 5-7 Ekim tarihlerinde geçişleri kapatacağını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, güvenlik durum değerlendirmesi ve İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda Batı Şeria ve Gazze'de kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

Katz'ın açıklamasında, 7 Ekim 2023 saldırısının yıldönümü anma etkinlikleri için 5-7 Ekim'de Batı Şeria ve Gazze'deki geçiş noktalarının "kapsamlı şekilde" kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın detaylarına ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

GEÇEN HAFTA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ

İsrail, geçen hafta Yahudi geleneksel bayramı Sukot (Çardaklar) Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki geçiş noktalarında ulaşımı durdurmuştu.

İsrail ordusu, bu kapsamda işgal altındaki Barı Şeria'daki askeri uygulamaları sıkılaştırmış, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü daha da kısıtlamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs ve diğer bölgelere işçi olarak gelen Filistinlilerin geçişine de izin verilmemişti.