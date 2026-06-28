İsrail hükümeti, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan Ermeni tehcirini "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen tasarıyla İsrail'in sözde Ermeni soykırımını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının parlamentoda oy birliğiyle kabul edildiğini belirten bakan, sürece destek veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümet üyelerine teşekkür etti.

Sa’ar açıklamasına "Doğru olanı yapmak için asla geç değildir" ifadeleri ile başlarken, "İsrail böylece ahlaki bir görevi yerine getiren ülkeler arasına katılmış oldu" dedi.

İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen kararla birlikte İsrail, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler arasında yer aldı.

İSRAİL'E GAZZE'DE 'SOYKIRIM' SUÇLAMALARI YÖNELTİLİYOR

Karar, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle uluslararası kamuoyunda "soykırım" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Başta Güney Afrika olmak üzere çok sayıda ülke ve insan hakları kuruluşu, İsrail'i Gazze'de soykırım işlemekle suçlarken, Tel Aviv yönetimi suçlamaları reddetmişti.