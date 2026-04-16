İsrail, ülke tarihinde eşine az rastlanır bir doğa olayıyla sarsılıyor. Birçok bölgede aniden ortaya çıkan ve gökyüzünü adeta devasa sarı bir bulut gibi kaplayan on binlerce arı, yerleşim yerlerinde büyük bir paniğe yol açtı. "Tarihin en büyük arı istilası" olarak nitelendirilen bu durum, Netivot bölgesinde günlük yaşamı felç ederken askeri stratejileri ve güvenlik protokollerini de derinden etkiledi.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN, CAMLARI SIKI KAPATIN"

Yetkililer tarafından yapılan acil durum uyarılarıyla halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı. Vatandaşlardan kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmaları istenirken, özellikle açık alanlarda oluşan yoğunluğun ciddi alerjik reaksiyonlar ve saldırı riski taşıdığı vurgulandı. Bölgeden gelen görüntülerde, dev sürülerin binaları, ağaçları ve araçları tamamen kapladığı, gökyüzünde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdüğü gözlendi.

UÇUŞLARI ETKİLEDİ, UÇAKLARI ARI KAPLADI

İstilanın boyutu sivil hayatın ötesine geçerek İsrail Hava Kuvvetleri’ni de alarm durumuna geçirdi. Arı sürülerinin uçak motorlarına ve hassas cihazlara girerek teknik arızalara yol açma riski nedeniyle askeri uçuş faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Hava sahasında oluşan yoğunluk, sadece askeri operasyonları değil, uçuş güvenliğini de tehdit eder hale gelince pistlerde sessizlik hakim oldu.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Uzmanlar, normal mevsimsel döngülerin çok üzerinde seyreden bu devasa hareketliliğin nedenlerini araştırıyor. Ani iklim değişiklikleri veya ekolojik dengedeki ciddi bozulmalar üzerinde durulurken, uzman ekiplerin dev sürüleri yerleşim yerlerinden ve askeri üslerden uzaklaştırmak için başlattığı yoğun mesai devam ediyor. Ülke genelinde "arı alarmı" durumu ciddiyetini koruyor.