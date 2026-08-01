ABD Başkanı Donald Trump'ın, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'daki enerji ve altyapı hedeflerine yönelik yeni bir askeri harekat düzenlemeyi planlıyor.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, Trump'ın bu konuda henüz nihai bir emir vermediğini vurguladı, ancak bu hafta sonu da adım atabileceğin belirtti.

Söz konusu bombardıman planı, devam eden ateşkes müzakerelerinde İran'ı ABD'nin şartlarını kabul etmeye zorlamak için hazırlandı

İlk olarak CBS News ve Wall Street Journal tarafından duyurulan saldırı planlarının haftalar sonra ilk kez İsrail ordusunu da kapsayabileceği ve bu durumun İran'ın İsrail'e yönelik füze misillemelerine yol açabileceği kaydedildi.

'DAYANAMAYACAKLAR'

Cuma günkü Kabine toplantısının başında olası saldırıya değinen Trump, İran'a yönelik çok sert adımlar atılacağını belirterek, "Onları çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamayacaklarını söyleyecekler" dedi.

ABD'nin saldırılarını artırdıkça İran'ın zayıflayacağını savunan Trump, sürecin bu şekilde sonuçlanacağını ileri sürdü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin kazanacağını ve Trump'ın yönetimi altında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti.

SALDIRILAR ARTIYOR

ABD'li yetkililer, İranlıların son günlerde "son derece saldırgan" bir tutum sergilediğini ve gerilimi tırmandırma konusundaki istekliliklerinin şaşkınlık yarattığını belirtti.

Çarşamba günü Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen sürpriz füze saldırısının ardından İran, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ek saldırılar gerçekleştirdi.

Ayrıca İran'ın Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef aldığı bildirildi.

Trump ise birkaç gün önce gemilere yönelik yeni saldırılara, Tahran dahil İran'daki elektrik santralleri ve köprülerin vurularak yanıt verileceğini tehdidinde bulunmuştu.

İRAN'IN KARŞI PLANI

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim haber ajansına konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin İran altyapı hedeflerine saldırmasını "bir çılgınlık" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin kritik altyapılarına ve bölgedeki ABD enerji altyapısına yönelik saldırıları içeren geniş bir yanıt planı hazırladık ve bunu uygulamaya tamamen hazırız" değerlendirmesinde bulundu.