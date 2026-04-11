Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba son açıklamalarında hem İsrail için tüm ordusunu seferber etmeye hazır olduğunu duyurdu, hem de Türkiye'yi tehdit etti.

Devlet Başkanı Museveni'nin oğlu ve muhtemel halefi olan Kainerugaba, İsrail'e tam destek vererek ordusunun bu savaşa katılabileceğini duyurdu.

Kainerugaba, X üzerinden yaptığı paylaşımda "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için" diye yazdı.

Daha önce İsrail'i savunmaya hazır olduğunu defalarca dile getiren Kaineerugaba "Hristiyan kimliklerinin bu ittifakın en temel motivasyonu olduğunu" belirterek "Biz Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız" diye ekledi.

Başka bir sosyal medya paylaşımında ise Kainerugaba Türkiye'yi tehdit etti. Kainerugaba "gerçek problem Türkiye!" açıklamasını yaptı.

Açıklamasının devamında Bakan "Kendilerini rehabilite etmeleri için bekledik ancak bu nafile. Türkiye sorunlarımızı çözmezse kendileri ile TÜM diplomatik ilişkilerimizi 30 gün içinde keseceğiz" dedi.

AÇIKLAMALAR GARİP, ÇIKARLAR İSE GERÇEK

General yaptığı paylaşımlarda Orta Doğu'daki savaşın bir an önce durması gerektiğini savunurdu. Kainerugaba, Orta Doğu'daki savaşın hemen bitmesini istiyoruz çünkü dünya artık bundan yoruldu. Ancak İsrail'i yok etmekten veya onu yenilgiye uğratmaktan bahseden her türlü söylem bizi de bu savaşın içine sokacaktır. Biz kesinlikle İsrail'in safında yer alacağız" dedi.

Uganda ordusu yaklaşık 45 bin aktif personel ve bini aşkın zırhlı araçla Afrika'da kendini savunma potansiyeline sahip bir ordu.

Uganda, Türkiye'nin destek verdiği Somali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde IŞİD'e ve Boko Haram'a karşı çatışmalara destek veriyor.

Uganda'yı dünyanın unuttuğu bir "Davud" olarak tanımlayan General dev "Golyat"ı yeneceklerini iddia etti.

Kainerugaba ülkesinin 100 milyar dolarlık ekonomisiyle artık bölgesel bir güç olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "İsrail 1980'li ve 1990'lı yıllarda biz hiç kimseyken yanımızda durmuştu. Şimdi GSYİH miktarımız 100 milyar dolara ulaşmışken ve Afrika'nın en büyüklerinden biriyken neden onu savunmayalım?"

İsrail tarafından verilen askeri eğitimler ve istihbarat paylaşımları ise bu güvenlik bağlarını daha da güçlendirdi.