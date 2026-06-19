İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi. Reuters’ın haberine göre ateşkes, yürürlüğe girdi.

‘GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAK’

İran’dan yapılan açıklamalarda, müttefiklerin korunması için gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Söz konusu haber, Reuters tarafından ABD’li bir yetkiliye dayandırıldı.

‘CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAK’

İran, İsrail’in Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırıları kınayarak, bunun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

LÜBNAN OPERASYONLARINA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına tepki gösterdi.

İsrail’in Lübnan’ın çeşitli noktalarına düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadıklarını belirten Bekayi, bu adımların ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.