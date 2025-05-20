Kamu yayın kuruluşu Kan’a verdiği röportajda konuşan Golan, “İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmazsa Güney Afrika gibi bir dışlanmış devlete dönüşme yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı. Golan, “Aklı başında bir ülke sivillerle savaşmaz, bebek öldürmeyi hobi edinmez ve nüfusları sürgün etmeyi kendine hedef koymaz” diyerek hükümete yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

“Ahlaki çöküşün sınırı yok”

Golan, mevcut hükümeti “ahlaki değerlerden yoksun, intikamcı insanlarla dolu ve kriz zamanlarında ülkeyi yönetme yeteneğine sahip olmayan bir yapı” olarak nitelendirdi. Bu açıklamaların ardından Başbakan Netanyahu, Golan’a sert tepki göstererek sözlerini “çılgınca kışkırtma” ve “kan iftirası” olarak tanımladı.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yair Golan’ın kahraman askerlerimize ve İsrail devletine yönelik çılgınca kışkırtmalarını şiddetle kınıyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri, dünyanın en ahlaklı ordusudur ve askerlerimiz varoluş mücadelemizi sürdüren bir savaş veriyor.”

Başbakan Netanyahu, Golan’ın geçmişte askerlik döneminde İsrail’i Nazilerle kıyasladığını hatırlatarak, “Golan, şimdi de İsrail’in ‘bebek öldürmeyi hobi haline getirdiğini’ iddia ederek yeni bir ahlaki çöküş noktasına ulaştı” dedi.

Netanyahu ayrıca, “Birçok cephede savaş yürüttüğümüz, rehineleri kurtarmak ve Hamas’ı mağlup etmek için diplomatik çabalarla mücadele ettiğimiz bu dönemde, Golan ve radikal solcu arkadaşları, IDF askerlerine ve İsrail Devleti’ne yönelik en alçakça antisemitik kan iftiralarını haykırıyor. Ahlaki çöküşün sınırı yok” sözleriyle tepkiyi sürdürdü.

Golan’ın sözleri, sadece sağ kanattan değil, siyasi yelpazenin her kesiminden tepki çekerken, merkez sol lider Yair Lapid ise yorumları “düşmanlarımıza verilmiş bir hediye” olarak nitelendirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı da, açıklamanın askerlerin ahlaki değerlerine gölge düşürdüğünü belirterek eleştirisini dile getirdi.