Mısır, Fransız üretici Dassault Aviation şirketinden 24 adet daha Rafale savaş uçağı satın almak için resmi teklif talebinde bulundu. Henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamış olsa da, bu girişim olası bir anlaşma durumunda Mısır'ın ellerindeki Rafale filosunu toplam 78 uçağa çıkaracak üçüncü büyük alımın kapısını aralıyor.

Daha önce 2015 yılında 24 ve 2021 yılında 30 adetlik siparişler veren Kahire yönetimi, bu hamleyle yaşlanan Amerikan yapımı F-16 filosunu kademeli olarak modernize etmeyi hedefliyor.

Mevcut siparişlerin 2026 sonuna kadar hizmete girmesi beklenirken, yeni 24 uçaklık parti mevcut yapıyı daha da güçlendirecek. Pilottan bakım ekiplerine kadar halihazırda kurulu bir altyapının bulunması süreci kolaylaştırırken, MICA ve Meteor gibi gelişmiş silah sistemlerinin kullanım kapasitesi ülkenin hava gücüne stratejik bir üstünlük sağlıyor.

Bununla birlikte, anlaşmanın resmiyete dökülmesi önünde bazı kritik engeller bulunuyor. İlk olarak Fransız hükümeti destekli uzun vadeli krediler ve ödeme planı üzerinde uzlaşılması gerekiyor.

İkinci olarak, Dassault şirketinin Hindistan, Endonezya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen yoğun siparişleri nedeniyle üretim hattındaki doluluk, teslimat takvimi açısından pazarlıkların en hassas noktasını oluşturuyor.

Fiyat, finansman ve teslimat şartları netleşmeyi beklerken, bu resmi teklif talebi Mısır'ın hava filosunu Avrupa menşeli modern savaş uçaklarıyla büyütme konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.