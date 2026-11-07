Onaylanan savunma paketi; lazer güdüm kitlerinin yanı sıra roket fırlatıcıları, MK-152 yüksek patlayıcılı harp başlıkları, MK66 roket motorları ve yaklaşma tapalarını içeriyor. Anlaşma ayrıca eğitim mühimmatları, teknik dokümantasyon, yedek parçalar ile kapsamlı lojistik ve mühendislik desteğini de kapsıyor.

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSLERİNİN GÜVENLİĞİ TESİS EDİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu satışın Ürdün’ün mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik tehditlerine karşı caydırıcılığını ve hava savunma kapasitesini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, adımın "Orta Doğu Hava Savunması" girişimi kapsamında bölgesel askeri iş birliğini güçlendireceği ve aynı zamanda Ürdün’de konuşlu bulunan ABD askeri unsurlarının güvenliğini temin etmeye doğrudan katkı sunacağı vurgulandı.

İHA TEHDİTLERİNE KARŞI DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜM

BAE Systems üretimi APKWS II sistemi, standart ve güdümsüz 70 mm Hydra roketlerini hassas lazer güdümlü mühimmatlara dönüştürmesiyle biliniyor.

Roketin harp başlığı ile motor bloğu arasına entegre edilen kanatçıklı güdüm kiti, lazerle aydınlatılan hedefin yüksek isabet oranıyla vurulmasını sağlıyor.

Hava-hava, karadan havaya ve havadan karaya konfigürasyonlarda ateşlenebilen sistem, özellikle son dönemde yaygınlaşan insansız hava araçlarına (İHA) karşı maliyet etkin bir önleme alternatifi sunuyor.

Paket kapsamında verilecek olan yaklaşma tapaları sayesinde mühimmat, hedefe doğrudan temas etmeden de hedefin hemen yakınında infilak edebiliyor. Bu özellik, yüksek hızda manevra yapan veya küçük boyutlu kamikaze İHA'ların havada etkisiz hale getirilmesinde kritik bir taktik avantaj sağlıyor.