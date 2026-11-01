Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengelere ilişkin Orta Doğu merkezli provokatif bir çıkış geldi. İsrail askeri istihbaratında yaklaşık 25 yıl boyunca kritik görevler icra eden eski komutan Marco Moreno, Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Protothema’ya verdiği mülakatta açık bir savaş kışkırtıcılığına soyundu.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞA HAZIRLANIN: KIŞ GELİYOR"

İsrail askeri istihbaratı Aman bünyesindeki gizli operasyon birimlerinde komutanlık yapmış olan Moreno, Türkiye ile olası bir askeri çatışma ihtimalinin Atina tarafından mutlak surette masada tutulması gerektiğini öne sürdü. Yunan kamuoyuna seslenen eski istihbaratçı, "Türkiye ile savaşa hazırlanın. Askeri hazırlıklarınızı zamanında yapın. Kış geliyor" sözleriyle doğrudan çatışma senaryolarını körükledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki caydırıcı askeri gücünün her geçen gün pekiştiğini belirten Moreno, Ankara’nın savunma sanayii atılımlarıyla sahadaki tüm dengeleri lehine değiştirdiğini iddia ederek Atina’nın bu tablo karşısında savunma hazırlıklarını geciktirmemesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE’NİN SURİYE VE BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ İTİRAF ETTİ

Geçmişte Suriye ve Lübnan sahasında bizzat ajan ağlarını ve örtülü operasyonları yöneten Moreno, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına da özel parantez açtı. Türkiye’nin sahadaki ağırlığını göz ardı edemeyeceklerini vurgulayan İsrailli komutan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki atılımları ve bölgesel gelişmeler üzerindeki etkisiyle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinin en kritik aktörlerinden biri konumunda bulunuyor."

İSRAİL ASKERİ İSTİHBARATININ EN KARANLIK BİRİMİNDEN ÇIKTI

Moreno'nun geçmişte komuta ettiği 504. Birlik, İsrail istihbarat teşkilatı Aman bünyesinde insan kaynaklı istihbarat (HUMINT) toplama ve sınır ötesi saha operasyonlarını icra eden en gizli ve özel birim olarak biliniyor. Moreno’nun bu birimde görev yaptığı yıllar boyunca yabancı ülkelerdeki ajan ağlarının sevk ve idaresini yürüttüğü ve sınır dışı operasyonların planlanmasında başrol oynadığı kaydedildi.