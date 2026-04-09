İsrail ordusu 'Hamas'ın silahsızlanma süresinin dolduğunu' belirtti ve Gazze'de yeni saldırılara hazırlandığını duyurdu. Eğer Hamas bugün Türkiye'de silahsızlanmayı kabul etmezse saldırılar başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Barış Kurulu'nun Başkanı Nikolay Mladenov, Perşembe günü Türkiye’de Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek Hamas'ın yanıtı aktaracak.

İsrail tarafından kuşatılan ve düzenli olarak saldırıya uğrayan Hamas'ın elindeki silahları vermeyeceği öne sürüldü. İsrail, bu durumda Gazze'ye saldırıları sürdüreceğini kesinleştirdi.

Bu haftanın başlarında The New York Times, Hamas'a tutumunu bildirmek için son bir süre tanındığını bildirmişti.

Gazze'deki İsrail saldırıları ise sürüyor. Düzenli olarak İsrail ve Gazze arasındaki tampon bölge olan sarı hat çevresindeki Filistinlileri vuran İsrail ordusu geçtiğimiz pazar günü, Gazze'nin kuzeyinde "bir terör saldırısını ilerletmek için çalışan Filistin İslami Cihat (PIJ) üyesi Abd al-Rahman Amar Hassan Khodari'yi öldürdüğünü" duyurmuştu.