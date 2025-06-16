İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran parlamentosunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çıkmak için bir yasa tasarısı hazırladığını belirtti.

İran'ın devlet destekli SNN kanalında konuşan Bekayi, "Alınması gereken en asgari önlem NPT'den çekilmektir" dedi.

İran, Uluslararası Atom Enerjiisi Kurumu'ndan da çıktığını dün duyurmuştu. Rejim, UAEK'İ İsrail'e İran nükleer programı hakkında bilgi sızdırmakla suçlamıştı.

NÜKLEER SİLAH İÇİN İLK RESMİ ADIM

İran'ın nükleer silah geliştirecek seviyede uranyum zenginleştirmesi, İsrail için savaş sebebi olmuştu.

İran, bu zenginleştirmeyi tamamıyla sivil sebeplerle yaptığını belirtmişti. Ancak ABD ve İsrail baskılarını devam ettirdi.

Son saldırıların etkisi ve İran hükümütenin tehdit altında olması, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah geliştirme ihtimalini daha da arttıdığı öne sürülüyor. İran'ın bu anlaşmadan da çekilmesi, nükleer silah üretimine atılmış ilk resmi adım oldu.

NÜKLEER SİLAH DENENECEK Mİ?

Bekayi, kitle imha silahlarının geliştirilmesine hala karşı olduklarını söyledi. Ancak İran yönetimi, gelecek günlerde yeni silahlar deneyeceklerinin de sinyalini vermişti.

Daha önce Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Ebrahim Rezai, hükümete NPT'den çekilme çağrısında bulunmuştu.

Rezai, anlaşmanın İran'ın güvenliğini sağlamadığını ve “yokluğunun nedeni haline gelmemesi gerektiğini” vurguladı.