Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

Ancak buna rağmen Sumud Filosu'nu takip eden Filo Takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze kıyısına kadar yanaştı. Tek bir gemi, Gazze'den dakikalarca uzakta.

Mikeno'nun varması durumunda Gazze'nin Remal ilçesindeki limana yanaşması bekleniyor. Geminin yayını ise şu an için kesilmiş durumda, sdaece haritadan görünüyor.

Sumud Filosu, İsrail Müdahalesi başladıktan sonra "son gemi kalsa da Gazze'ye ulaşacağız" açıklamasını yapmıştı. Dedikleri gerçek oluyor.

AKTİVİSTLER ALIKONULDU

Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AKTİVİSTLERİ PAYLAŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı da müdahaleler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, alıkonulan aktivistlerin "güvenli ve barışçıl" bir şekilde" İsrail'e doğru yol aldıklarını ve buradan Avrupa'ya sınırdışı edileceklerini yazdı.

Bakanlık, "yolcular güvende ve sağlıklı" ifadelerini de paylaşıma ekledi. Fotoğraflarda filonun organizatörü Greta Thunberg de paylaşıldı

Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.