Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre saldırıda hedef alınan evin enkazında, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki farklı beldelere yönelik saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda sağlanan ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor. Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 355’e ulaştı.