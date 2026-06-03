Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların ağır insani sonuçlar doğurduğu belirtildi. Son verilere göre yaşamını yitirenler arasında 245 çocuk ve 338 kadın bulunuyor.

Açıklamada, saldırıların sağlık altyapısına da ciddi zarar verdiği vurgulandı. Bu süreçte sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 162 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, saldırılarda 128 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 378 sağlık çalışanının ise yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, saldırılar nedeniyle ülke genelinde 163 ambulans ile 17 hastanenin zarar gördüğünü, 3 hastanenin ise tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Lübnanlı yetkililer, sağlık sisteminin kapasitesinin ciddi şekilde zorlandığını belirterek uluslararası topluma sivillerin ve sağlık kuruluşlarının korunması için çağrıda bulundu.