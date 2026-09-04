Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın Mekke’de imzalayarak resmileştirdiği Mekke Savunma İttifakı, İsrail basınında geniş yankı uyandırırken Tel Aviv yönetiminde güvenlik alarmına yol açtı.

İttifakın üç ülkeden birine yönelik saldırıyı hepsine yapılmış kabul eden ortak savunma maddesi içerdiğini öne çıkaran İsrail medyası, Şam yönetiminin de bu hatta dahil olma ihtimalinin Tel Aviv için ciddi bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

Bölgedeki sıcak gelişmelerin ardından aktörlerin stratejik hamlelere giriştiğine dikkat çekilen haberlerde, tarafların anlaşmanın doğrudan hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve özünün caydırıcılık olduğunu vurgulamalarına rağmen Tel Aviv'in süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

SURİYE KATILIM SİNYALİ VERMİŞTİ

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Pakistan ziyareti sırasında ülkesinin ittifaka katılım seçeneğini incelediğini açıklaması, İsrailli güvenlik yetkililerini olası senaryoları değerlendirmeye sevk etti.

Uzmanlar, Şam'ın ittifaka katılması halinde İsrail'in Suriye'deki operasyonlarına karşı güçlü bir askeri caydırıcılık elde edeceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda diplomatik ve stratejik açıdan en büyük kazancı Türkiye'nin sağlayacağı ifade edilirken, Ankara'nın tutumunun Suudi Arabistan ve Pakistan'a kıyasla daha belirleyici olacağı vurgulanıyor.

İsrail medyasında yer alan analizlerde, özellikle Türkiye ile ilişkilerin gergin olduğu bu dönemde Tel Aviv yönetimine bölgedeki tırmanmayı körükleyecek adımlardan kaçınması yönünde uyarılar yapılıyor.