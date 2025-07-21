Middle East Eye'ın haberine göre ABD ve Türkiye, Ahmed El Şaraa hükümetiyle yaptığı birleşme anlaşmasının uygulanması için SDG'ye 30 gün süre verdi.

Bu 30 günlük süre içersinde Mazlum Abdi'nin yönettiği SDG, milis birliklerini Şam yönetime entegre etmek zorunda. Şam, SDG'nin bulunduğu bölgelerde tam yönetimi sağlamış olacak.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "eğer SDG bu anlaşmayı reddecekse, edebilir. Ancak biz (ABD) burada sonsuza dek arabulucu ve çocuk bakıcısı olarak kalmayağız" dedi.

ANKARA'YI KORKUTAN PLAN

Suriye'nin güneyinde savaş alanına dönen Süveyda'da, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları Ankara'yı tedirgin etti. Bu sebeple entegrasyon sürecinin hızlandırılaması talep edildi.

Dürzi milislerin fiili lideri olan Şeyh Hikmet El Hicri'nin "SDG ile insani koridor oluşturma" planı sebebiyle Ankara, dikkatini Suriye'nin güneyine yoğunlaştırdı. SDG ise, El Hicri'nin planına "uygun bir karşılık vereceğini" ifade etti.

İSRAİL VE ABD KARŞI KARŞIYA

Bugün ABD merkezli Associated Press'e konuşan Tom Barrack, "İsrail'in bütün bir ulus devleti istemediğini" ifade etti ancak "Suriyeli azınlık gruplarının zekice hareket ederek üniter bir devleti destekleyeceklerini" söyledi.

Bu açıklamalar İsrail'in bölgedeki amaçlarıyla ters düştü. Zira İsrail hükümeti, Dürzileri koruyacağının altını çizerek "silahsızlandırılmış özerk bir Dürzi yönetimi" vurgusu yaptı.

ŞARAA'NIN SİYASETİ DURUMU KARIŞTIRDI

Ancak Middle East Eye'a göre Şam'ın İslamcı siyaseti, SDG'nin entegrasyonunu yavaşlatıyor. Şam yönetimi, SDG bünyesinde kadınların oluşturduğu askeri birliklerin dağıtılmasını talep ediyor.

SDG, durumu değerlendirmek için zamana oynuyor. İsrail'in son saldırıları ve Suriye'yi azınlıklara bölme planı ise Ankara'nın Suriye'de bekleyeceği zamanı daraltıyor.