İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Muhammed Hüseyin Ranjbaran, İsrail işgal güçlerinin başkent Tahran'da ülkenin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi hedef almak için planladığı "büyük komplonun" engellendiğini açıkladı.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞECEKTİ"
Muhammed Hüseyin Ranjbaran, İran istihbarat güçlerinin uyguladığı güvenlik tedbirleri sayesinde saldırının başarısızlığa uğradığını doğruladı ve "Askerlerimizin aldığı titiz güvenlik tedbirleri olmasaydı, bu komplo büyük ihtimalle geçtiğimiz birkaç gün içinde gerçekleştirilecekti." dedi.