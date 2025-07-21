İsrail’in Suriye’ye düzenlediği son hava saldırıları, Beyaz Saray’ı sonunda bıktırdı. Netanyahu'nun her yeri bombalaması, Trump'ın ekibinden üst düzey yetkililere gına getirdi.

Trump yönetiminden altı farklı yetkili, ABD merkezli Axios'a konuştu. Netanyahu’nun Suriye'ye yaptığı saldırıların artık Beyaz Sarayı çileden çıkardığını belirttiler.

Şam’daki başkanlık sarayının bombalanması sonrası Beyaz Saray’da yapılan değerlendirmelerde, “Bibi delirmiş gibi davranıyor. Her şeyi bombalıyor. Bu, Trump’ın bölgede kurmaya çalıştığı dengeleri bozabilir” ifadesi kullanıldı.

Bir başka yetkili ise “Her gün yeni bir olay çıkıyor. Ne oluyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

'NETANYAHU USLANMAYAN ÇOCUK GİBİ'

Sadece Suriye'nin bombalanması değil, Gazze'deki son Katolik kilisenin bombalanması da büyük öfke yarattı.

Trump, Gazze’de bir kiliseye isabet eden bomba nedeniyle Netanyahu’yu doğrudan arayıp açıklama istedi.

Netanyahu, kilisenin bir "hata sonucu" vurulduğu söyledi. Kilisede iki kişi yaşamını yitirdi. Aynı gün yüzden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Axios'a konuşan yetkililere göre Trump yönetiminde Netanyahu’ya yönelik sabır tükenme noktasına geldi. Bir üst düzey yetkili, “Netanyahu bazen uslanmayan bir çocuk gibi davranıyor” dedi.

'ONUN İÇİN BÜYÜK HATA OLACAK'

İsrail’in Süveyda yakınlarında Suriye ordusuna ait bir konvoyu vurmasının ardından bölgede gerilim had safaya yükseldi.

İsrail bu saldırıyı, Dürzi milisler ile Bedevi gruplar arasındaki çatışmalara müdahale olarak savundu.

Ancak Tel Aviv, Suveyda’dan çekilmeyi kabul edene dek Rubio’nun çağrısına rağmen operasyonları durdurmadı.

Bu esnada Türkiye ve Suudi Arabistan da Washington’a İsrail’e karşı tepkilerini bildirdi. İsrail’in Beyaz Saray’daki konumunun son bir haftada ciddi şekilde zedelendiği belirtiliyor.

Bir yetkili, “Bibi’nin siyasi emelleri artık sağduyusunun önüne geçiyor. Bu onun için uzun vadede büyük bir hata olacak” dedi.

Bir diğer yetkili ise İsrail’in Beyaz Saray’daki imajının farkında olmadığını belirterek “Kafalarını kumdan çıkarmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

EN YAKIN DESTEKÇİLERİNİ KAYBEDİYOR

Trump henüz Netanyahu’yu kamuoyu önünde eleştirmedi ancak danışmanlarının rahatsızlığı giderek artıyor.

Geçen hafta Trump ile iki kez görüşen Netanyahu, Washington’da güçlü bir destek algısıyla ayrılmıştı.

Ancak ABD'li diplomatlar, İsrail’in Dürzi topluluğunu gerekçe göstererek Suriye’nin iç egemenliğine müdahale etmesini kabul etmiyor.

Ancak Suriye’deki saldırıların ardından Batı Şeria’da bir Amerikan vatandaşı olan Saif Musallet’in Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülmesi, ilişkilerde ani bir sertleşmeye neden oldu.

Netanyahu’nun davalarına destek vermek için kısa süre önce Kudüs’te bulunan Mike Huckabee bile bu saldırıyı “terörizm” olarak niteledi ve İsrail hükümetini eleştirdi.