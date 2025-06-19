Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı yapılırken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlerle ilgili ilk açıklamayı yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır" denildi.