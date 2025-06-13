İsrail’in İran’a yönelik son hava saldırılarında hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği bildirildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), tesiste sınırlı bir sızıntı olduğunu doğrularken, durumun "gerekli önlemlerle kontrol altına alınabileceği" değerlendirmesini yaptı.
Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi.
Grossi, BM Güvenlik Konseyi'ne göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği tesisin yok edildiğini de aktardı.
İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail, yerin derinliklerine ulaşmak amacıyla Natanz’ı birkaç kez füzelerle vurdu. Saldırı sonrası tesisin içinde bir miktar nükleer kirlilik tespit edildi ancak bu kirlilik tesisin dışına yayılmadı" ifadelerini kullandı.
Kemalvendi, söz konusu kirliliğin "endişe verici boyutta olmadığını" da sözlerine ekledi.