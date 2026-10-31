Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun İran'a yönelik geniş kapsamlı saldırı planlarını tamamladığı ve operasyon için ABD'den gelecek onayı beklediği aktarıldı. Trump'ın önündeki seçeneklerin diplomatik çözüm arayışını devam ettirmek ya da askeri müdahaleyi yeniden başlatmak olduğu belirtildi.

80 YAKIT İKMAL UÇAĞI, 10 ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI

ABD'nin de olası operasyon için bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı ifade edildi. Haberde, son 48 saat içerisinde İsrail'e 80 yakıt ikmal uçağı ve 10 askeri nakliye uçağının gönderildiği bilgisine yer verildi. Ancak Washington'ın muhtemel saldırıda hangi hedeflere yöneleceği ve İran'la savaşı nasıl sonlandırmayı planladığı konusunda henüz netlik bulunmadığı kaydedildi.

İRAN'DAN OLASI SALDIRIYA KARŞI YENİ HEDEF LİSTESİ

İran basınına konuşan ve kimliği açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail'den gelebilecek saldırılara karşı Tahran yönetiminin hedef listesini güncellediğini açıkladı.

İranlı yetkili, yeni hedeflerin kapsamının genişletildiğini belirterek, "Düşmanın ekonomik yatırımlarının ve varlıklarının yanı sıra akıllı altyapı sistemleri düşmanın saldırganlığının parçası olarak tanımlanacak ve İran’ın meşru hedefi olacaktır. Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A ASKERİ SEÇENEKLER SUNULDUĞU İDDİASI

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlanan askeri seçenekleri Trump'a sundu. Ancak ABD Başkanı'nın henüz nihai kararını vermediği belirtildi.

Gazetenin bir başka haberinde ise Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerini olası bir operasyona karşı bilgilendirdiği ileri sürüldü. ABD'nin bölgedeki müttefiklerini, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinin hemen ardından düzenlenebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığı iddia edildi.