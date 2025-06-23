Ortadoğu'da İsrail-İran çatışmasının 11'inci gününde çatışmaların hangi yönde seyredeceği merak konusu oldu.

Dün ABD, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenleyerek tesislerin tümüyle yok edildiğini bildirirken, İsrail ordusu ise bugün öğlen saatlerinde Fordo Nükleer Tesisi'ne "erişim yollarını engellemeyi" amaçlayan bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran'ın üç nükleer tesisine yönelik söz konusu saldırıların "başarılı" olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'da rejim değişikliğini gündeme getirdi.

TRUMP'TAN 'İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAP' MESAJI

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'de de açıklama yapan ABD Başkanı, "Rejim değişikliği" terimini kullanmanın "siyaseten doğru olmadığını" söyleyerek, "Ancak mevcut İran rejimi, İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın? MIGA (İran'ı yeniden büyük yap)" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına yakın saatlerde İran, ABD'ye "orantılı karşılık" verileceğini bildirdi.

'HÜRMÜZ' KAPATILACAK MI?

Öte yandan İran Parlamentosu'nun kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını onayladığı bildirildi.

İran ile Umman arasındaki dar geçidi kapatarak küresel ticareti sekteye uğratabilecek bu hamleyle ilgili son kararı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi verecek.

NETANYAHU: TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAYA YAKINIZ

ABD saldırısının ardından İsrail'in İran'a yönelik operasyonu devam edip ettirmeyeceğine ilişkin açıklamayı ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in İran'da balistik füze ve nükleer program tehditlerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.

'SAVAŞI BİTİRİN YOKSA REJİM DEVRİLECEK'

İsrailli yetkililer, ülkelerinin bugün İran'ın sembol mekanlarına düzenlediği saldırılarla "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek mesajı" verdiğini öne sürdü.

İsrail medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, İsrail ordusunun "Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin 'geri sayım yapan' saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurmasının "mesaj" niteliğinde olduğunu savundu.

Söz konusu yetkililer, bu saldırılar üzerinden İran'a "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek" mesajının verildiğini ifade etti.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A TAHLİYE UYARISI

Son dakika gelişmesi olarak da İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki "silah üretim bölgelerinden uzak durun" uyarısında bulundu.