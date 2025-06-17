İsrail, 13 Haziran'da gece yarısı düzenlediği hava saldırıları ile aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin de bulunduğu üst düzey isimleri hedef aldı.
İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle karşılık vermesinin ardından tırmanan çatışmalarda 5. güne girilirken, İsrail'in ilk saldırısının yaşandığı geceye ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.
SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE ANKARA'YA HABER VERDİLER
Middle East Eye'ın iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'in ilk saldırı gecesinde, İranlı üst düzey isimlere yönelik harekat başlamadan birkaç saat önce Ankara ile iletişime geçildi.
ANKARA'DA KRİZ MASASI KURULDU
Haberde yer alan bilgilere göre, saldırıların başlamasının ardından Ankara'da acil olarak kriz masası kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri yüksek seviyede alarma geçerken, saldırının ardından bölgesel çatışmaların yayılması halinde neler yapılabileceği masaya yatırıldı.