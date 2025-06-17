İsrail'in İran üzerine saldırıları devam ediyor. İsrail Ordusu 17 Haziran 2025 günü yaptığı harekatlara ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın batısındaki saldırıları büyük oranda tamamladığını açıkladı.

RAFİNERİ VURULDU

İsrail Ordusu İran topraklarına yaptığı saldırılara dair de detayları açıkladı. İsrail Ordusu İsfahan bölgesinde bir petrol rafinerisini hedef aldı. Savaş uçakları ve füzelerle İran'ı hedef alan İsrail'in, İsfahan bölgesine saldırıları sürüyor.

İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran Medyası İsrail'e yeni füze saldırıları başladığını açıkladı. Gün içerisinde İsrail tarafından İran'ın İsfahan bölgesinde bir rafineriye yapılan saldırı bölgeye büyük hasar vermişti. Gelen son bilgilere göre İran, İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattı.

TRUMP: KONTROL BİZDE

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran semalarında kontrol bizde ifadesini kullandı. Trump İran'ın silah ve teçhizatları ile ilgili yaptığı açıklamasında "Şimdi İran semaları üzerinde tam kontrole sahibiz. İran’ın iyi hava takip cihazları ve diğer savunma ekipmanları vardı, hem de bolca, ancak bunlar Amerikan yapımı, tasarımı ve üretimi olan şeylerle kıyaslanamaz." dedi