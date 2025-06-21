İsrail uçakları, İran'ın Ahvaz kentini vurdu. Saldırının hedefi henüz bilinmiyor. En az 5 bombanın düştüğü aktarıldı.
Tahran'da ise eski İran Dini lideri ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayatullah Ruhullah Humeyni'nin mezarı vuruldu. Anıt mezardan siyah dumanlar yükseldi.
İshafan'da ise benzer görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İran'ın güneybatısı ateş altında kaldı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İshafan'da bir sentrifüj üretim tesisinin vurulduğun aktardı.
UAEK, tesisin imha edildiği ancak tesiste nükleer madde bulunmamasından dolayı herhangi bir sızıntı olmadığını belirtti.