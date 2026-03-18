İsrail ordusu dün İran'ın Güvenlik Şefi ve ABD/İsrail koalisyonuna karşı savaşını yöneten lider olan Ali Larijani'yi hava saldırısı sonucu öldürdü.

İran'ın "filozof lideri" olarak anılan Larijani'nin cenazesi, aynı gece öldürülen Besic güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani ile birlikte kaldırıldı.

Laricani'nin nasıl öldürüldüğü ise sonradan ortaya çıktı. Günlerce Laricani'nin yerini bulmak için çalışmalar yürüten İsrail, Laricani'yi kızının apartmanına kadar takip ettiği ortaya çıktı.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre İsrail, İran'ın savunmasını yöneten lideri burada öldürdü.

LARİCANİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail, Larican'yi Tahran'ın Pardis ilçesine kadar takip etti. Bir güvenli evden diğerine geçerek suikast bombardımanlarının önüne geçmeye çalışan lider, apartmana korumasıyla birlikte giriş yaptı.

Ancak İsrail'in gözü, Laricani'nin üzerindeydi. Laricani'nin bir ajan tarafından mı takip edildiği yoksa teknolojik yollarla mı izlendiği henüz bilinmiyor.

Laricani için kapıyı açan kişi ise öz kızıydı. Ailesini görmeye gelen İran liderinin ziyaret ettiği apartmanda oğlu da bulunuyordu.

Ancak Laricani ailesi için bu buluşma, son oldu. Laricani binaya girdikten kısa süre sonra İsrail doğrudan ailenin bulunduğu katı vurdu.

Fars haber ajansı "Ülkenin önde gelen ve sağduyulu yetkililerinden Şehit Ali Laricani, oğlu, yardımcılarından biri ve bir grup koruma görevlisiyle birlikte, Pardis bölgesindeki kızının evinde Amerikan ve Siyonist rejim savaş uçaklarının saldırısına uğradı ve şehit oldu" açıklamasını yaptı.

Laricani'nin cenazesi, enkazın altında bulundu. İran kanalları Laricani'nin enkaz altındaki elini paylaştı. Laricani'nin parmağındaki yüzük, cesedin tanınmasında yardımcı oldu.

Kızının yaşadığı apartmandan ise geriye sadece bir krater kaldı. İran hükümeti, gece 12'de Laricani'nin ölümünü duyurdu.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Tahran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yürüttüğü savunmanın merkezinde yer alan Laricani, ülkenin yeni dönemdeki stratejik hamlelerini belirleyen kişi oldu.

On yıllardır İran "rejiminin sakin ve pragmatik yüzü" olarak bilinen Laricani, aynı zamanda 18. yüzyıl Alman filozofu Immanuel Kant üzerine kitaplar yazmış bir entelektüel.

Geçmişte Batı ülkeleri ile nükleer müzakereleri yöneten Laricani, bugün ülkenin savunması yönetme görevini üstlendi.

3 Haziran 1958’de Irak’ın Necef kentinde doğan Laricani, Time dergisinin 2009 yılında “İran’ın Kennedy’leri” olarak tanımladığı zengin bir ailenin üyesi.

Yargıdan Uzmanlar Meclisi’ne kadar devletin en üst kademelerinde görev yapan Laricani’nin babası Mirza Haşim Amoli önde gelen bir din alimiydi.

Babası sayesinde rejime yakın olan Laricani kendisi de 20 yaşında İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin yakın sırdaşı Murtaza Mutahhari’nin kızıyla evlenerek devrimci elit tabakayla bağlarını güçlendirdi.

Siyasi kariyerine 2005 yılında muhafazakar bir aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışı ile başlayan Laricani, aynı yıl Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreterliği ve baş nükleer müzakereci görevlerine atandı.

SİYASETİN ÇETİN İSMİYDİ

2007 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın nükleer politikalarıyla ters düşerek istifa etse de, 2008’de Kum temsilcisi olarak parlamentoya girmiş ve Meclis Başkanı seçildi.

Bu pozisyonu sayesinde nüfuzunu artıran Laricani, 2015 yılında dünya güçleri ile imzalanan nükleer anlaşmanın (JCPOA) parlamentodan onay almasında belirleyici bir rol oynamıştır.

2020 yılında meclis başkanlığından ayrılmasının ardından 2021 ve 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık girişimleri Koruyucu Konsey tarafından reddedildi.

Analistler bu hamleyi koyu muhafazakar İbrahim Reisi’nin önünü açma çabası olarak değerlendirirken, Larijaci 2024’teki diskalifiyeyi "opak bir süreç" olarak nitelendirmişti.

Buna rağmen Ağustos 2025’te Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından yeniden Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreterliği’ne getirilerek merkeze döndü.

Göreve iadesinin ardından tutumu sertleşen Laricani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın raporlarının “artık etkili olmadığını” belirterek kurumla olan iş birliği anlaşmalarını iptal etti. Bu hamle, şimdi savaşın temelini atan eylemlerden biri oldu.