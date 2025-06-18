Saldırgan Serçe )Gonjeshke Darande) adlı İsrailli hacker grubu, İran rejiminin ekonomik yaptırımları aşmak için kullandığı kripto hazineyi hedef aldı. İran'ın 1.8 milyar dolarlık kripto varlığından geriye sadece 100 milyon dolar kaldı.

Grup, Çarşamba günü yayımladığı bildiride, "bu kripto hazinenin İran’ın yaptırımları aşmak ve terörü desteklemek için kullandığı kaynaklardan oluştuğunu" söyledi. İran'dan alınan kripto hazinenin nerede kullanılacağı ise merak konusu.

Hackerlar, 24 saat içinde kripto para şirketi Nobitex’in kaynak kodunu ve iç yazışmalarını da yayımlayacaklarını duyurdu. Nobitex’in, İran rejime yardım eden bir yapı olduğu iddia edildi.