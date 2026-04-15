The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir işgal altında tuttukları Lübnan’ın güneyindeki 162. Tümenin konuşlu bulunduğu Beyt Lif beldesine gitti.

Zamir, "Genelkurmay komuta kademesiyle geleceğe yönelik planları onayladım. Durum değerlendirmeleri yapmaya, Lübnan ve İran’a ilişkin (saldırı) planları onaylamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun hazırlıklarını en yüksek seviyede yürüttüğünü söyleyen Zamir, "İsrail savaş uçakları hazır ve silahlandırılmış; hedefler de sistemlere yüklenmiş vaziyette. Onları güçlü bir saldırı için nasıl fırlatacağımızı biliyoruz." dedi.

"İZİN VERMEMELİYİZ"

Zamir, ABD ile 40 gün boyunca yürüttükleri saldırılarda İran’a "ağır darbeler" indirdiklerini öne sürerek "Şimdi nükleer meselede, Hürmüz Boğazı’nda ve gündemdeki diğer konularda başarı elde etmelerine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Lübnan'da ise 2 Mart’tan bu yana 1700’ün üzerinde Hizbullah mensubunu öldürdüklerini ileri süren Zamir, Lübnan'ın güneyindeki Litani (Nehri) hattına kadar olan tüm bölgenin Hizbullah mensupları için "ölüm bölgesine" dönüştürülmesi talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen kanalı, Lübnan'da 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail ordusuna ateşkes ile alakalı bir bildiri yapılmadığını aktarırken üst düzey bir İsrailli yetkili ateşkes ile alakalı alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin sunulduğu aktarılan ateşkes önerisini görüşmek üzere bu akşam toplanacağı basına yansımıştı.