İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde İranlı liderlere yönelik saldırılarını arttırdı. İran'ın fiili lideri Ali Laricani ve Besic güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldüren hava saldırıları İran'ı sarstı.
Saldırılar, İranlı subayları da hedef aldı. Tahran'da yol alan araçlar vuruldu, binalar topyekun hedef alındı. İsrail bu saldırıların görüntülerini paylaştı.
Benzer bir saldırı görüntüsü İsrail ordusunun X hesabında paylaşıldı. Bir Besic komutanın hedef alındığı görüntülerde, komutanın içinde bulunduğu otobüs takip edildi.
Besic komutanı otobüsten indikten kısa süre sonra, İsrail akan trafiği ve sivilleri hiçe sayarak otobüsün yanında duran komutanı vurdu.
Trafikde kaos yaşandı. Otobüs hızla patlama alanından uzaklaşırken araçların kalanı patlamanın etrafından dolaşarak yol aldı.
İsrail son bir haftada Ali Laricani ile birlikte 20'den fazla üst düzey İran komutanını öldürdü. Saldırılar ise sürüyor.