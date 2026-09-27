İrlanda Cumhuriyeti, UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında İsrail'le karşılaştı. İrlandalı futbolcular maça çıkmamak için oylama yaptığı İsrail mücadelesi öncesi olay bir tepkide bulundular.

İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, İsrail milli marşı okunduğu esnada yere baktı. Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanan maçta İrlandalı futbolcular Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için siyah kol bandı taktı.

BAZUNU MAÇA ÇIKMADI

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı.

Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.