İsrail, Ankara Büyükelçiliği güvenlik endişeleri nedeniyle fiilen kapalı olmasına rağmen bu hafta Türkiye'ye yeni bir elçi atadı.

Bir İsrailli yetkilinin çarşamba günü Middle East Eye'a yaptığı açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı maslahatgüzar görevine Joel Lion'ı seçti.

Joel Lion, nisan 2025'e kadar İsrail'in Moldovya'daki ilk yerleşik büyükelçisi, ağustos 2026'ya kadar ise Ermenistan büyükelçisi olarak görev yaptı.

Atama kararı, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian'ın bu yılın başlarında emekli olmasıyla boşalan makamın ardından alındı.

Çarşamba günü güven mektubunu Türk Dışişleri Bakanlığına sunmak üzere Ankara'da bulunan Lion'ın bu ziyareti, İsrail'in 2023 sonlarında Ankara ve İstanbul'daki personelini çekmesinden bu yana üst düzey bir İsrailli yetkili tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

MEE'ye konuşan İsrailli yetkili, büyükelçiliğin durumunun siyasi değil tamamen bir güvenlik meselesi olduğunu ileri sürdü.

Yerel personelin Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve büyükelçiliğin resmen kapalı olmadığını belirten yetkili, "Her iki taraf da güvenlik sorunları nedeniyle büyükelçiliğin kapalı kalması gerektiği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

KAPALI KONSOLOSLUĞA ELÇİ ATANDI

Türkiye ve İsrail ilişkileri, 2022-2023 yıllarındaki kısa süreli yumuşamanın ardından 7 Ekim 2023'te Hamas liderliğinde İsrail'in güneyine düzenlenen saldırıdan bu yana dondurulmuş halde.

Ankara, İsrail'in askeri eylemlerini kınayarak Gazze'deki savaşı soykırım olarak nitelendirmiş ve 2024 yılında ticari yaptırımlar uygulamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim bu yılın başlarında Suriye ekseninde daha da tırmandı. Geçen ay İsrail, Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Abu al-Duhur askeri hava üssünü hedef aldı.

İsrail tarafı, Türkiye'nin bu üsse hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını ve bu durumun İsrail'in hava operasyonları özgürlüğünü kısıtlayabileceğini iddia etti.

Ankara genel olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan ekim genel seçimlerinde olası bir yenilgiye uğramasının diyalog kanalını yeniden açabileceğini öngörüyor.

İsrailli yetkili ise Netanyahu hükümetinin diğer partilerle farklı bir koalisyon kurarak varlığını sürdürebileceğini savundu.

Yetkili, böyle bir değişimin İsrail'in bölge politikalarında daha geniş çaplı dönüşümler getirebileceğini eklerken iki ülke arasındaki en büyük sorunun Türk medyasındaki "İsrail karşıtı kışkırtmalar" olduğunu iddia etti.