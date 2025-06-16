İsrail’e bağlı özel cezaevi birimleri, Ramallah’ın batısındaki işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ofer Hapishanesi’nin bir bölümüne baskın düzenledi.

İsrail ordu radyosui İsrail askerlerinin kendi hapishanelere yaptığı şafak baskınının görüntülerini paylaştı.

Silahsız mahkumlara silah doğrultuldu, plastik kelepçe kullanılarak hapishanedeki mahkumlar tutuklandı.

Hamas’a bağlı Tutsaklar Medya Ofisi, Pazar günü yaptığı açıklamada mahkumlara saldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Tutuklular dövüldü ve üzerlerine gaz sıkıldı” ifadelerine yer verildi. Olayda yaralanan olup olmadığına dair henüz net bilgi paylaşılmadı.

10 BİNDEN FAZLA MAHKUM

Filistinli insan hakları kuruluşlarına göre İsrail, hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinliyi tutuyor.

Gazze'de 19 Ocak’tan bu yana ateşkes yürürlükte. Bu tarih, yaklaşık 48 bin 300 Filistinlinin yaşamını yitirdiği savaşın geçici olarak durdurulduğu dönüm noktası oldu.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ateşkesin ilk aşamasında 1.135 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında 19 İsrailli esir ve beş Taylandlı işçi serbest kaldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

İsrail aynı zamanda Gazze’deki savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla da karşı karşıya.