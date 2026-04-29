İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önündeki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerden birinin tutuklu olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü plaza çevresinden elde edilen güvenlik kamerası görüntülerine yer verildi. Görüntülerde, şüphelilerin saldırının gerçekleştiği noktaya doğru pencereden baktıkları ve ardından birlikte gülerek tepki verdikleri tespit edildi.

‘ALENEN AŞAĞILAMA’

Savcılık, söz konusu videonun spontane değil, bilinçli ve ortak bir şekilde oluşturulduğunu değerlendirdi. İddianamede, şüphelilerin videoda Türk Polis Teşkilatı mensuplarına yönelik alaycı ve küçümseyici ifadeler kullandığı, bu nedenle eylemin “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca videonun sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı, yapılan yorumların toplumda tepkiye yol açtığı vurgulandı. Şüphelilerin söz ve davranışlarının, kamu düzenini sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik güçlerini hedef aldığı ve kamu görevlilerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu ifade edildi.

‘KİN VE DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEYEBİLECEK’

İddianamede, bu tür içeriklerin toplum içinde kutuplaşmayı artırabilecek nitelikte olduğu, farklı kesimler arasında kin ve düşmanlığı körükleyebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Tutuklu şüpheli N.K. ile tutuksuz yargılanan B.K., C.A., İ.K., M.D., N.Ö., S.N.B. ve Z.S. hakkında “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.