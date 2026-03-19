Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına tepki gösteren Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir kez daha güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde toplanan Filistinliler, ramazanın son teravih namazını kılmak için Sultan Süleyman Caddesi üzerinde, Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında bir araya geldi. Eski Şehir surlarının önünde saf tutan gruba İsrail Polisi müdahale etti.

Görgü tanıklarına göre, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için fiziki müdahalede bulunurken, önceki gün yaşanan benzer olaylarda cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

İsrail yönetiminin, İran ile yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Mescid-i Aksa’yı ibadete kapattığı ve Müslümanların girişine izin vermediği ifade ediliyor. Bu karara tepki gösteren Filistinliler ise ramazan boyunca Eski Şehir surları önünde toplanarak namaz kılmayı sürdürdü. Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve benzer müdahalelerin devam edebileceği belirtiliyor.