24 Kasım 2024 tarihinde, İsrail ile ticari ilişkilere son verilmesi talebiyle Bursa Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapan 11 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçlaması ile dava açıldı.

SAVCILIK 6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; gençlerin altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede grup üyelerinin sosyal medya hesaplarından herkese açık paylaşımda bulunduğu ve Bursa İl Gümrük Müdürlüğü’nün önüne gelmeleri yönünde vatandaşlara çağrı gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede; gençlerin Bursa Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Haki Sokak girişi önünde saat:16:30 sıralarında toplandıkları, kolluk görevlileri tarafından gruba önceden Valiliğe bildirimde bulunmadıkları, ayrıca toplandıkları alanın valilik tarafından 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yürüyüş ve basın açıklamasına izin verilen yerler kapsamına alınmadığı kaydedildi. Gençlerin, araç ve yaya trafiğini aksatmadan kaldırım üzerinden yürüyeceklerini beyan ettikleri, gençlerin trafiği tehlikeye atarak yolu kapatacak şekilde yürüdükleri ve kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu yolun kaldırım kısmına geçtikleri ve orada oturma eyleme gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

İLK DURUŞMA YARIN

Bursa 12.Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması YARIN (24 Haziran'da görülecek.

“BU DAVA HUKU DIŞIDIR”

Sanıkların avukatı Kemal Özgür Yetkin, gençlerin eylem hakkının anayasal bir hak olduğunu belirterek açılan davaya tepki gösterdi.

Avukat Yetkin, “iktidarın İsrail ile ticaretini protesto etmek amacıyla anayasal haklarını kullanmaları ve demokratik tepkilerini göstermeleri nedeniyle müvekkillerimiz hakkında açılan bu dava hukuk dışıdır. Her gün Filistin'de soykırıma varan yeni katliamlar yapan son olarak da İran'a saldırılarda bulunan İsrail ile ticarete son verilmesi talebi, demokratik bir hak olduğu kadar aynı zamanda insani bir vazifedir. Müvekkillerimiz suç işlememiş aksine vicdani ve insani taleplerde bulunmuşlardır. Mahkeme tarafından da hukuka, vicdana uygun bir karar verileceğine inanıyoruz ' dedi.