İsrail ordusu Perşembe günü, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta “nokta atışı” düzenlediğini açıkladı.

Ordu, kısa bir açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusu Beyrut'ta nokta atışı düzenledi. Ayrıntılar daha sonra açıklanacak” dedi. Hedef veya olası zayiatlarla ilgili hemen bir ayrıntı verilmedi.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre saldırı, ateşkes anlaşmasının sürekli ihlal edilmesi üzerine İsrail'in güney Lübnan'da çocukları da içeren en az 15 kişiyi öldürdüğü saldırılardan birkaç saat sonra gerçekleşti.

Lübnan'a yapılan saldırılar gün boyunca sürdü. Özellikle Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki kentler sürekli bombardıman altında.

Times of Israel'e konuşan bir güvenlik kaynağına göre İsrail saldırısının hedefi, Hizbullah ile birlikte faaliyet gösteren İranlı milis gücü İmam Hüseyin Tümeni’nin füze birimi komutanı Ali el-Husni oldu.

Hizbullah'a yakın kaynaklar, saldırının başarısız olduğunu ve El Hüsni'nin hayatta olduğunu söyledi. Ordu, "ayrıntıları daha sonra açıklayacağını" belirtti.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKES DİNLEMİYOR

Bu esnada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde konuşlanan İran destekli Hizbullah, fiberoptik kablolar kullanarak elektronik harpten etkilemeyen İHA'ları sahaya sürdü.

Bu İHA'lar İsrail ordusunun ilerleyişini büyük oranda yavaşlattı. Buna rağmen İsrail ordusu ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordusunun doğal bir sınır olan Litani Nehri'ni geçtiğini duyurdu.

İsrail'in 14 Kanalı'na konuşan Netanyahu, saldırılara değinerek "Lübnan'da çok şiddetli saldırılar düzenliyoruz ve Hizbullah tehditlerine karşı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail, Hizbullah'ın destek almasını önlemek için Litani nehri üzerindeki köprü ve enerji hatlarını yok etmişti. Buna rağmen İran savaşıyla eş zamanlı süren operasyonlar 2. ayını bitiriyor.