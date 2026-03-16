İsrail ordusu X hesabı üzerindenLübnan'ın güneyine kara operasyonu başlatıldığını duyurdu. Ordunun "İsrail'in kuzeyindeki savunma hattını genişletmek" amacıyla operasyonu başlattığını duyurdu.

Ordu yetkilileri "sınırlı bir operasyon" olarak nitelendirilen kara harekatının geçen hafta cumartesi günü başladığını ve Lübnan'ın güneyini hedef aldığını aktardı.

X'te yapılan açıklamada "İsrail ordusu birlikleri, ileri savunma hattını güçlendirmek amacıyla Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın önemli kalesi konumundaki bölgelere karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonları başlattı" denildi.

Açıklamanın devamında "bu operasyon, kuzey İsrail'de yaşayanlar için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla terörist altyapının ortadan kaldırılması ve bölgede faaliyet gösteren teröristlerin etkisiz hale getirilmesini de içeren, ileri savunma hattını kurmak ve güçlendirmek için yürütülen daha geniş kapsamlı savunma operasyonlarının bir parçasıdır" ifade edildi.

İsrail ordusu yetkililerinin açıklamasına göre, 91. “Galilee” Bölge Tümeni Cumartesi gecesi geç saatlerde Güney Lübnan’ın doğu kesiminde bir operasyon başlattı.

Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerleri,Hizbullah güçleriyle çatışmaya başladı. Ordu taarruza geçmeden önce bölgeye topçu atışları ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, iki yedek tümenin daha bölgede konuşlandığını ve gelecek taarruzlara hazırlandığını aktardı. Lübnan hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.

İSRAİL GÜNLERDEN BERİ HAZIRLANIYORDU

İsrail ordusu Hizbullah'ın İran'la beraber başlattığı füze ve roket saldırılarından sonra Lübnan'ın güneyine, Litani nehrinin kuzeyine kadar uzanan bir tahliye emri yayınlamış ve Lübnanlı sivillerin ülkenin güneyini terk etmelerini talep etmişti.

Bu emirden sonra İsrail ordusu 450 bin yedek askeri göreve çağırmak üzere talepte bulunacağını duyurdu.

Ordu, bugün başlayan harekat için hazırlık yaptı ve Lübnan-İsrial sınırı boyunca birliklerini konuşlandırdı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyini kast ederek "bölgeyi ele geçirip işi kendimiz halledeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Katz, Lübnan'ın güneyinin ele geçirilmesini "Hizbullahı silahsızlandırmayan Lübnan hükümetine bir ceza" olarak nitelendirmişti.