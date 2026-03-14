ABD'nin Axios haber ajansının haberine göre İsrail, Litani Nehri'nin güneyindeki tüm bölgeyi ele geçirmeyi ve Hizbullah'ın askeri altyapısını tamamen etkisiz hale getirmeyi hedefleyen büyük bir kara operasyonu planlıyor.

İsrailli ve ABD'li yetkililer, bu hamlenin 2006'dan bu yana Lübnan'a yönelik en büyük işgal operasyonu olabileceğini belirtti. Eğer operasyon gerçekleşirse, İran'daki savaş Lübnan'a sıçrayacak.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın silah depolamak ve İsrail'e karşı saldırı düzenlemek için kullandığı binaların yerle bir edilmesi için işgalin gerekli olduğunu öne sürdü.

Yetkili, "Gazze'de ne yaptıysak aynısını burada da yapacağız" diye konuştu. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'da Lübnan'ın güneyinin kalıcı olarak İsrail tarafından işgal edilmesi yönünde tehditlerde bulunmuştu.

HEDEF HİZBULLAH, SONUÇ İŞGAL

Axios'a göre İsrail hükümeti, birkaç gün öncesine kadar stratejisini İran üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla Lübnan'daki gerilimi sınırlı tutmaya çalışıyordu.

Ancak geçtiğimiz Çarşamba günü Hizbullah'ın İran ile eş güdümlü şekilde gerçekleştirdiği ve 200'den fazla füzenin fırlatıldığı geniş çaplı saldırı, Tel Aviv'in planlarını değiştirdi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili "Bu saldırıdan önce Lübnan'da ateşkese hazırdık ancak artık kapsamlı bir operasyondan başka seçeneğimiz kalmadı" sözleriyle yorumladı.

İsrail ordusu, sınıra takviye birlikler gönderdiğini ve ek yedek askerleri seferber ettiğini duyurdu.

Harekatın temel amacının bölgeyi kontrol altına almak, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırarak kuzeye itmek ve köylerdeki askeri mevziler ile mühimmat depolarını imha etmek olduğunu söyledi.

LÜBNAN'I YERLE BİR ETME HAZIRLIĞI

Bu gerilim sürerken İsrail ordusu, Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgeler ve Beyrut'un güney banliyöleri dahil birçok nokta için tahliye emirleri yayınladı.

İsrail hava saldırılarının başlangıcından bu yana yaklaşık 800 bin Lübnanlı sivil yerinden edilirken, çoğu sivil olan en az 773 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Trump yönetimi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bu büyük operasyonu desteklerken Lübnan devletine verilen zararın kısıtlanması için de baskı yapıyor.

ABD'li yetkililer, İsrail'in Beyrut Uluslararası Havalimanı'nı hedef almamayı kabul ettiğini ancak diğer devlet altyapılarını koruma konusunda kesin bir taahhüt vermediğini ifade etti.

Nitekim Cuma günü İsrail ordusu, Hizbullah'ın güneye militan ve mühimmat taşımak için kullandığını iddia ettiği bir köprüyü imha etti.

Bir İsrailli yetkili, operasyon boyunca Washington ile sürekli istişare halinde olacaklarını belirterek, "Bu operasyon için ABD'nin tam desteğine sahip olduğumuzu hissediyoruz" dedi.

Bir ABD'li yetkili ise bu durumu, "İsrailliler, Hizbullah bombardımanını durdurmak için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda" sözleriyle değerlendirdi.